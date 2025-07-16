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الرياضة

منتخب المصارعة يشارك في «بطولة الجمهورية» بمصر

منتخب المصارعة يشارك في «بطولة الجمهورية» بمصر
16 يوليو 2025 11:45

 

أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد المصارعة المشاركة في بطولة الجمهورية التي تقام في مدينة الإسكندرية بمصر، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقرر إقامتها في البحرين أكتوبر المقبل.
ويستعد المنتخب حالياً بمعسكر إعداد في المركز الأولمبي للمنتخبات القومية في المعادي بالقاهرة، ضمن برنامج الإعداد الشامل، فيما تضم البعثة 4 لاعبين هم حمد ياسر، ومنذر البلوشي، وعبدالله الكندي، وإبراهيم السويدي، تحت قيادة المدرب أحمد عمروف، وإشراف شعبان السيد.
وأكد الاتحاد أن معسكر الإعداد بالقاهرة يأتي في إطار استراتيجية رفع جاهزية اللاعبين، فنياً وبدنياً، وصقل مهاراتهم الفنية والتكتيكية، من خلال برامج إعداد خارجية متطورة، بما يسهم في تعزيز فرص المنافسة على الميداليات في البطولات القارية والدولية، وبناء جيل جديد من الأبطال، وتحقيق الإنجازات على المستوى العالمي.

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