«لاليجا فانتازي» تتحدث «العربية»

مدريد (الاتحاد)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، عن إطلاق النسخة العربية من لعبتها الرسمية «لاليجا فانتازي» لموسم 2025 - 2026، ما يعزز التزامها بالانتشار الدولي والابتكار، والوصول إلى الملايين من المشجعين الناطقين باللغة العربية، تحديداً في هذه المنطقة.

وأصبح بإمكان المشجعين في العالم العربي الاستمتاع الآن بالفانتازي اللعبة الرسمية الوحيدة من «لاليجا»، والمترجمة بالكامل إلى اللغة العربية، ما يتيح لهم الوصول إلى أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصرّح ألفريدو برميخو، مدير الاستراتيجية الرقمية في «الليجا»: «مع إطلاق لاليجا فانتازي باللغة العربية، نخطو خطوة أخرى نحو لاليجا عالمية ورقمية بشكل أكبر، وهدفنا هو تمكين المشجعين بطريقة بطريقة فعّالة دون حواجز لغوية».

وأضافت مايتي بينتورا، مديرة مكتب «الليجا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموجود في الإمارات: «يعزز هذا الإطلاق التزامنا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي سوق استراتيجية لليجا، وبعد النجاح الذي حققه حسابنا العربي على تيك توك، الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي، ويضم الآن 1.4 مليون متابع، تُعدّ هذه خطوة أخرى تُقرّبنا من جمهورنا العربي».