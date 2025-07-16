ترايثلون «تي 100» يعود بالنسخة الأكبر عالمياً في دبي



دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي، أن النسخة الثانية من ترايثلون دبي T100 ستكون «أكبر وأفضل» عندما تعود إلى الدولة في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، وهو الحدث الذي يقام بالتعاون مع منظمة محترفي الترايثلون العالمية.

وأعلن المنظمون عن فتح باب التسجيل للاشتراك في سباقي الترايثلون للهواة لمسافة 100 كم (2 كم سباحة و80 كم دراجات و18 كم جري) وللمسافات القصيرة (750 متر سباحة و20 كم دراجات و5 كم جري).

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الشريك الرئيسي، على القيمة الاستراتيجية للحدث، الذي سيتم إدراجه مرة أخرى في تحدي دبي السنوي للياقة البدنية (30×30): «إن استضافة فعاليات رياضية كبرى مثل بطولة ترايثلون دبي T100 يعكس التزامنا المستمر بدعم السياحة الرياضية، كما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. وبعد النجاح الباهر الذي حققه هذا الحدث في عام 2024، نحن على ثقة بأن نسخة هذا العام ستجذب اهتماماً عالمياً، كما ستسهم في دعم اقتصاد دبي، وتسليط الضوء على الوجهات السياحية المتنوعة التي توفرها المدينة لاستقطاب مختلف الشرائح والجماهير».

كما سلَّط عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي الضوء على النجاح الذي حققه الحدث في نسخته الأولى في دبي عام 2024، كما تحدّث عن خطط مجلس دبي الرياضي لتطوير وتوسيع هذا السباق في نسخة عام 2025 بالتعاون مع المنظمين ومنظمة رياضيي الترايثلون المحترفين العالمية، وقال: «لقد سعدنا للغاية باستضافة الجولة العالمية لسباق الترايثلون T100 في دبي للمرة الأولى في نوفمبر الماضي، فقد شكَّلت إضافة مميزة إلى أجندتنا السنوية المتنامية من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي نعمل على تطويرها في إطار تحدي دبي للياقة الناجح. لقد أصبحت دبي مركزاً عالمياً لسباقات الترايثلون، حيث تُقام سنوياً سباقات للرجال والسيدات والمحترفين والهواة، والتي تتوفر لها كل مقومات النجاح من بنية تحتية وخبرات وطنية قادرة على تنظيم كبرى البطولات العالمية».

وأضاف: «لقد جمع سباق T100 أفضل الرياضيين في العالم، من بينهم أبطال أولمبيون، وشهد تتويج أول بطلي عالم في سباق T100 للرجال والسيدات - البلجيكي مارتين فان ريل، والأمريكية تايلور كنيب - وكلاهما قدم أداءً عالمياً. والأهم من ذلك، فقد شهد الحدث أيضاً مشاركة ما يقرب من 10,000 من الهواة في سباقي الترايثلون لمسافة 100 كم وللمسافات القصيرة، وهو ما أسهم في تحقيق أهداف تحدي دبي للياقة».

من جانبه قال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة رياضيي الترايثلون المحترفين، تعليقاً على الحدث: «لقد حقق سباق ترايثلون دبي T100 العام الماضي نجاحاً باهراً وأصبح واحداً من أبرز الأحداث على خريطة الجولة العالمية لسباق الترايثلون T100 الجديدة. لذا، فإنه من الرائع أن نعلن عن خططنا للبناء على هذا النجاح الذي حققه السباق في عامه الأول وإتاحة الفرصة للمزيد من المشاركين الهواة -والآن أيضًا الشركات- للمشاركة في هذا الحدث الذي يُعد بمثابة مهرجان احتفالي يجمع بين السباحة، وسباق الدراجات الهوائية والجري في محيط مضمار ميدان الشهير».

وانطلقت الجولة العالمية لسباق الترايثلون T100 لعام 2025 رسمياً في سنغافورة (5 إلى 6 أبريل)، كما أقيمت في سان فرانسيسكو (31 مايو - 1 يونيو)، وفانكوفر (14-15 يونيو). وتتصدر النجمة الأولمبية السويسرية جولي ديرون تصنيف «السباق إلى قطر» T100 للسيدات، بينما يتصدر بطل العالم البلجيكي في سباق T100 لعام 2024، مارتن فان ريل، تصنيف الرجال. تقام المرحلة المقبلة من ترايثلون T100 في لندن يومي 9 و10 أغسطس.