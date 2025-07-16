ويلبروك يحصد ذهبية المياه المفتوحة لمسافة 10 كلم



سنغافورة (د ب أ)

فاز الألماني فلوريان ويلبروك بالميدالية الذهبية في سباق 10 كيلومترات للرجال في المياه المفتوحة اليوم الأربعاء ضمن بطولة العالم للرياضات المائية.

وحقق ويلبروك 27 عاماً المركز الأول، بعد ساعة و59 دقيقة و55:50 ثانية، متفوقاً على الإيطالي جريجوريو بالترينييري بفارق 3:70 ثانية، فيما حل الأسترالي كايل لي في المركز الثالث.

ومع درجة حرارة مياه رسمية بلغت30:4 درجة مئوية، سبح ويلبروك ضمن المجموعة الرائدة منذ البداية، وظل في المقدمة طوال معظم السباق. وبات هذا هو اللقب السادس لويلبروك في بطولة العالم للسباحة في المياه المفتوحة. ومن المقرر أن يقام سباق 10 كيلومترات في المياه المفتوحة للسيدات في وقت لاحق من اليوم.