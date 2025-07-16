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الرياضة

«الأبيض» يترقب قرعة تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة للمونديال

لقطة جماعية لمنتخب الإمارات (الاتحاد)
16 يوليو 2025 13:09

 
معتز الشامي (أبوظبي)

 

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«الآسيوي» يعلن تفاصيل قرعة تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة لمونديال 2026

تتجه الأنظار صباح الغد إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يُقام حفل قرعة تصفيات ملحق المرحلة الرابعة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة 6 منتخبات تتنافس على آخر بطاقتين مباشرتين مؤهلتين للمونديال.
وتُسحب القرعة في الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، بحضور إسماعيل راشد، مدير منتخبنا الوطني، وسط ترقّب كبير من الشارع الرياضي، بعد أن حسمت 6 منتخبات آسيوية تأهلها رسمياً إلى النهائيات، فيما تبقى مقعدان فقط يُنتظر أن تُحسم هويتهما عبر مواجهات المرحلة الرابعة التي ستقام بنظام «البطولة المجمعة» في أكتوبر المقبل.
تأهل منتخبنا للمرحلة الرابعة مع كل من السعودية وقطر والعراق، عمان وإندونيسيا، بعد أن احتلوا المراكز الثالث والرابع في المجموعتين الأولى والثانية والثالثة في الدور السابق من التصفيات.
وستُقسم المنتخبات إلى مجموعتين من ثلاثة منتخبات لكل مجموعة، تُقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يخوض صاحبا المركز الثاني مباراة فاصلة «المرحلة الخامسة»، يتأهل منها الفائز إلى الملحق العالمي.
وتُعد هذه المرحلة من أكثر مراحل التصفيات حساسية، حيث لا مجال للتعويض أو الخطأ، إذ سيلعب كل منتخب مباراتين فقط لتحديد مصيره، ما يرفع من مستوى التوتر والتركيز لدى الأجهزة الفنية واللاعبين.
ويحل منتخبنا الوطني في المستوى الثاني مع منتخب العراق، بينما سيكون منتخبا قطر والسعودية في التصنيف الأول، وعمان وإندونيسيا في التصنيف الثالث.
وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار كلاً من قطر والسعودية، لاستضافة مجموعتي التصفيات، وتضم كل مجموعة 3 منتخبات، وتقام التصفيات بنظام «البطولة المجمعة»، بحيث يلعب كل منتخب مباراتين فقط، ويتأهل للمونديال متصدر كل مجموعه، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني مباراتي الملحق الآسيوي، ذهاباً وإياباً لحسم بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي، للمنافسة على نصف مقعد عن قارة آسيا.
وعلى الجانب الآخر، سيحدد الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة أولاريو كوزمين تفاصيل معسكره الخارجي في سبتمبر المقبل والمنتخبات التي يرغب في مواجهاتها، خلال توقف الفيفا، خلال الـ48 ساعة المقبلة بعد اتضاح نتائج القرعة صباح الغد، بينما حدد جهاز الأبيض أول معسكر للمنتخب للفترة من 25 الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل في النمسا ويشهد ذلك المعسكر خوض تجربة مغلقة أمام أحد أندية النمسا، بينما ستكون التجارب الدولية الودية لشهر سبتمبر المقبل، خلال المعسكر الثاني.

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