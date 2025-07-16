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الرياضة

رعاية جديدة لبرشلونة بـ 44 مليون دولار

رعاية جديدة لبرشلونة بـ 44 مليون دولار
16 يوليو 2025 14:20

 

مدريد (أ ف ب)
وافق برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، على توقيع عقد رعاية مع جمهورية الكونجو الديمقراطية لأربعة أعوام مقابل 44 مليون يورو، ضمن مسعاه لتحسين وضعه المالي، وذلك وفق ما أفادت التقارير.
ويحاول برشلونة جاهداً تحقيق التوازن في ميزانيته من أجل تجنب ما حصل معه الموسم الماضي حين فشل في تأمين ضمانات مالية تسمح له بتسجيل الوافد الجديد داني أولمو والواعد باو فيكتور.
وأفادت تقارير هذا الأسبوع بأن برشلونة دخل في محادثات مع هيئة السياحة في جمهورية الكونجو الديمقراطية بشأن صفقة من شأنها أن تضع اسم البلاد على الملابس الرسمية للنادي.
ويبدو أن هذه الصفقة قد أُبرمت بالفعل وفق ما نقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» عن مصدر مطلع على المفاوضات، على أن تضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
وتبلغ قيمة الاتفاقية 11 مليون يورو للموسم الواحد، ليحصل برشلونة على ما مجموعه 44 مليون يورو من صفقة الرعاية التي تمتد لأربعة مواسم.
وستوضع جملة «دي أر سي، قلب أفريقيا» باللغة الفرنسية على ظهر قمصان تمارين النادي الكاتالوني.
وينصبّ تركيز برشلونة أيضاً على جني الأموال من خلال بيع اللاعبين، ويُعد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن وباو فيكتور من أبرز المرشحين للرحيل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية وفق التقارير. 

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