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الرياضة

1.3 مليون مشاهدة لنهائي كأس العالم على قناة تي بي إس

1.3 مليون مشاهدة لنهائي كأس العالم على قناة تي بي إس
16 يوليو 2025 15:33

 

أتلانتا (أ ب)
أعلنت شبكة «تي إن تي سبورتس» أن فوز تشيلسي على باريس سان جيرمان 3 / صفر، مساء الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، حقق متوسط مشاهدة 3ر1 مليون مشاهد على قناة (تي بي إس).
وأضافت أيضاً أن المباريات الـ 24 التي تم بثها في الولايات المتحدة بالتعليق الإنجليزي بلغ متوسط مشاهدتها 458 ألف مشاهد. وكانت شبكة «دازن» اشترت حقوق البث العالمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومنحت حقوق بث 24 من أصل 63 مباراة لشبكة قنوات «تي إن تي» التي بثت المباريات على قنوات تي إن تي، وتي بي إس، وترو تي في.
وبلغ متوسط مشاهدة 15 مباراة في الليالي وعطلات نهاية الأسبوع 535 ألف مشاهد. وأوضحت أن ذروة مشاهدة مباراة الأحد وصلت إلى 8ر1 مليون مشاهدة أثناء تقدم تشيلسي بثلاثية دون رد بنهاية الشوط الأول.
ولم تصدر منصة «دازن» معدل لأرقام مشاهدة بطولة مونديال الأندية بعد. وكانت المنصة سمحت أيضاً ببث 18 مباراة بالتعليق الإسباني في الولايات المتحدة.

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