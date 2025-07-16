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الرياضة

جوعان بن حمد يترشح لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي

جوعان بن حمد يترشح لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي
16 يوليو 2025 15:33

الدوحة (أ ف ب)
أعلن القطري، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية والنائب الأول لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك»، اليوم، ترشحه رسمياً لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي في الانتخابات المقررة في يناير 2026 في طشقند خلال الجمعية العمومية المقبلة.
وتم فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات في 15 يوليو الجاري.
وجاء في بيان للجنة الأولمبية القطرية بأن الشيخ جوعان تقدم بترشحه في إطار حرصه على الإسهام في تطوير الرياضة الآسيوية وتعزيز وحدتها وتماسكها خلال المرحلة المقبلة.
ويستند ترشح الشيخ جوعان إلى رؤية استراتيجية طموحة لتطوير الرياضة الآسيوية، تقوم على 5 محاور رئيسة وهي التضامن، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة، والمصداقية، والمرونة الاقتصادية، والمالية.
ويرأس الهندي راجا راندير سينج المجلس الأولمبي في الوقت الحالي.
ويُعد المجلس الأولمبي الآسيوي من أبرز الهيئات الرياضية القارية، حيث يضم في عضويته 45 لجنة أولمبية وطنية، ويضطلع بدور محوري في تنسيق العمل الرياضي بين مختلف الدول الآسيوية، ودعم جهود التطوير، وتفعيل مبادرات التعاون في مجالات الحوكمة والإدارة الرياضية، والارتقاء بالبنية التحتية والقدرات المؤسسية للجان الأولمبية الأعضاء.
ويُشرف المجلس الأولمبي الآسيوي، الذي تأسس في العام 1982 ويتخذ من مدينة الكويت مقراً له، على تنظيم العديد من الدورات المجمعة كدورة الألعاب الآسيوية، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية، ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب، وغيرها من البطولات التي تعزز مكانة الرياضة الآسيوية على الساحة الدولية.

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