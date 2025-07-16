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الرياضة

ليفربول يحاول ضم نجم نيوكاسل

ليفربول يحاول ضم نجم نيوكاسل
16 يوليو 2025 15:44

مدريد (أ ف ب)

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يسعى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى ضم السويدي الدولي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، وذكرت تقارير أنه مستعد لدفع مبلغ قياسي قدره 160 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب على الرغم من تمسك ناديه به.
وكان إيزاك انضم إلى نيوكاسل قادماً من ريال سوسييداد مقابل 77 مليون دولار عام 2022، وتألق في صفوف الأول الموسم الماضي بتسجيله 23 هدفاً، ليساهم في انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدف نيوكاسل الوحيد في مرمى ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في مارس، منهياً صياماً عن الألقاب لناديه استمر 70 عاماً.

ليفربول
نيوكاسل
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