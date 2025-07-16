لوكاس فاسكيز يودع ريال مدريد بـ «رسالة شكر»

لندن (د ب أ)

أعلن اللاعب المخضرم لوكاس فاسكيز، اليوم، رحيله عن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

وقضى فاسكيز (34 عاماً)، معظم مسيرته الكروية في ريال مدريد، حيث انضم لأكاديمية النادي في سن السادسة عشرة، وبعد قضائه فترة إعارة مع فريق إسبانيول الإسباني، ظهر فاسكيز للمرة الأولى مع ريال مدريد في سبتمبر 2015، حيث شارك مع النادي الملكي في 402 مباراة على مدار 10 مواسم، محققاً 23 لقباً، منها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني.

كانت آخر مشاركة لفاسكيز مع الريال كبديل خلال خسارة الفريق الأبيض 0-4 في كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر، وقد كشف اليوم عن نيته الرحيل عن النادي.

وكتب فاسكيز في منشور على حسابه بتطبيق «إنستجرام»: «أعزائي جماهير الريال، لقد مر ما يقارب عقدين من الزمن منذ أن وصلت إلى فالديبيباس وأنا في السادسة عشرة من عمري، مفعماً بالأحلام والحماس لارتداء هذا القميص».

أضاف اللاعب الإسباني: «كل خطوة في مسيرتي كانت بمثابة هدية، ومع مرور الوقت، أصبحت مدريد موطني، عشنا ليال لا تنسى معاً، واحتفلنا بـ23 لقباً، وصنعنا ذكريات ستبقى معي للأبد».

وتابع فاسكيز في رسالته: «أتقدم بجزيل الشكر لرئيس النادي، ومجلس الإدارة، والجهاز الفني، وجميع المدربين، والزملاء في الفريق، وقبل كل شيء للجماهير.. لقد شجعتموني على بذل المزيد دائماً».

وذكر: «اليوم، وبعد أكثر من 400 مباراة، حان وقت وداع نادي حياتي، لكنني أغادر مطمئن البال، مدركاً أنني بذلت قصارى جهدي».

وأعلن ريال مدريد أن حفل وداع فاسكيز سيقام غداً الخميس، حيث قال فلورنتينو بيريز، رئيس النادي: «يجسد لوكاس فاسكيز قيم الريال، التي جعلته أحد أكثر اللاعبين شعبية لدى جماهيرنا».

وشدد بيريز «يرمز لوكاس فاسكيز إلى العمل الجاد والمثابرة والتواضع وروح الفوز، وهي عناصر أساسية للنجاح في هذا القميص، إنه لاعب يحظى بمودة وتقدير جميع مشجعي الفريق.. ريال مدريد كان وسيظل دائماً بيته».