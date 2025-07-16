قائدي.. «الصفقة 9» ترتدي «الرقم 10» مع النصر

علي معالي (أبوظبي)

أبرم نادي النصر واحدة من الصفقات المهمة في «الميركاتو الصيفي» الحالي، بالتعاقد مع مهدي قائدي لمدة 3 مواسم، قادماً من نادي شباب الأهلي، ليبدأ المهاجم الموهوب رحلة جديدة في ملاعبنا، لعدد من الأندية بداية من شباب الأهلي، مروراً بفريق كلباء، ثم الاستقرار مع «العميد»، في رحلة إيجابية للغاية لهذا اللاعب الدولي في صفوف منتخب إيران.

سيكون مهدي قائدي (26 عاماً) واحداً من الركائز المهمة في خطة النصر الجديدة خلال الموسم الجديد، بعد أن أصبح اللاعب والملقب بـ «القناص» مصدر إزعاج لكثير من المدافعين في دورينا، ومصدر قلق في نفس الوقت لحراس المرمى.

وكان مهدي قائدي متعاقداً مع شباب الأهلي حتى 2026، وقبل انتقاله للنصر كانت هناك العديد من الأندية خارج الدولة في قطر وإيران بالتعاقد، ومنها الاستقلال الإيراني.

وخلال الموسم الماضي، ساهم قائدي في صنع الفارق الفني الكبير مع كلباء، حيث سجل 18 هدفاً في كل المسابقات، كان منها 16 هدفاً في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، رغم مشاركته كلاعب جناح، ودافع قائدي عن ألوان كلباء في الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة من فريق شباب الأهلي.

شارك مهدي قائدي في 81 مباراة في مسابقات المحترفين، نجح خلالها في تسجيل 34 هدفاً، وفي بطولة الدوري وصل عدد مشاركات اللاعب إلى 70 مباراة منها (45 مباراة) في آخر موسمين مع كلباء، وسجل خلالها 32 هدفاً، بواقع 4 أهداف في موسم 2021-2022، و12 هدفاً في موسم 2023-2024، و16 هدفاً في موسم 2024-2025.

تصل القيمة السوقية لهذا اللاعب بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، إلى 5 ملايين يورو، وسوف ينضم المهاجم الجديد الذي يرتدي الرقم (10) إلى تدريبات النصر في المعسكر الخارجي في ألمانيا.

والطريف في الموسم الجديد بدوري أدنوك للمحترفين أن مهدي قائدي ستكون مباراته الأولى ضد فريقه السابق كلباء، وهو ما يعتبر تحدياً مهماً للغاية لهذا اللاعب الذي تألق وأبدع في بيت «النمور» خلال فترة تواجده في كلباء.

وتعاقُد النصر مع مهدي تحمل الرقم (9)، بعد نجاح النادي في ضم محمد عبدالباسط، وسالم سلطان، وزايد الزعابي، وماتيو كاراماتيتش، وحارس مرمى المنتخب الأولمبي محمد عدلي، وجوناتاس سانتوس إعارة وسولومون سوسو إعارة من العين، والتعاقد مع لوكا ميليفوجيوفيتش.