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الرياضة

برنامج مشاركات دولية موسع للألعاب البارالمبية في عام 2025

برنامج مشاركات دولية موسع للألعاب البارالمبية في عام 2025
16 يوليو 2025 19:15

 
دبي (وام)

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أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية، عن برنامج مشاركات خارجية مكثف لرياضيي الإمارات خلال الشهور المقبلة وحتى قبل نهاية عام 2025، تضمن المشاركة في 5 بطولات عالم في ألعاب مختلفة، ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز التمثيل الدولي، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تكرس مكانة الدولة على خريطة الرياضة البارالمبية العالمية.
وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة، أن منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة (3×3) يستعد للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها جنوب أفريقيا الشهر المقبل، بعد أن قدّم أداءً مميزاً خلال مشاركته في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي أقيمت في مدينة هانجتشو الصينية الشهر الماضي، ونجح خلالها في احتلال المركز الخامس.
وأوضح أن اللجنة الفنية وضعت برنامجاً متكاملاً لإعداد اللاعبين، ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، بما يضمن الظهور بصورة مشرفة في المحافل المقبلة. وأضاف أن أجندة المشاركات تشمل العديد من الاستحقاقات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها بطولة العالم لألعاب القوى في الهند، وبطولة العالم للرماية الشوزن في التشيك، إلى جانب الألعاب العالمية للقدرات الرياضية في إندونيسيا، وبطولة العالم لرفعات القوة في القاهرة، وكأس العالم للرماية في مدينة العين، وصولاً إلى استضافة دبي لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب في ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذا الزخم يعكس حجم الطموحات التي تسعى اللجنة لتحقيقها في إطار دعم وتطوير رياضة أصحاب الهمم بالدولة.

اللجنة البارالمبية الإماراتية
اللجنة البارالمبية
منتخب سلة الكراسي المتحركة
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