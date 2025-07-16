وفاة بطل التزلج النرويجي جرونفولد بـ «صاعقة برق»



أوسلو (أ ب)

أعلن الاتحاد النرويجي للتزلج وفاة أودون جرونفولد، الفائز بميدالية أولمبية في التزلج، عن عمر ناهز 49 عاماً، وحقق جرونفولد ميدالية برونزية في دورة ألعاب فانكوفر 2010، وأوضح الاتحاد النرويجي في بيان رسمي «ببالغ الحزن والأسى، تلقينا بشكل مفاجئ نبأ وفاة جرونفولد نتيجة إصابته بصاعقة برق أثناء رحلة على متن مقصورة».

أضاف البيان أن البطل الراحل نقل على الفور إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم من الإصابات التي لحقت به جراء الصاعقة، قبل أن يتوفى مساء الثلاثاء.

وسبق أن صعد جرونفولد على منصة التتويج مرة واحدة في كأس العالم للتزلج الألبي، بحلوله ثالثاً في سباق هبوط التل في سييرا نيفادا بإسبانيا عام 1999، وبعد انتهاء مسيرة البطل النرويجي، أصبح مدرباً لمنتخب بلاده، ومحللاً بالقنوات التليفزيونية.

من جانبها، قالت توف مو ديرهاوج رئيسة الاتحاد النرويجي «لقد فقدت النرويج شخصية بارزة كان لها بصمة كبيرة على رياضة التزلج الألبي والتزلج الحر، رحيله سيترك فراغاً كبيراً».