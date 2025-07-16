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الرياضة

حرمان ناد من المشاركة في بطولات أوروبا 10 سنوات

حرمان ناد من المشاركة في بطولات أوروبا 10 سنوات
16 يوليو 2025 20:45

 

نيون (أ ب)
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» حرمان نادي أرسنال تيفات من الجبل الأسود «مونتينيجرو» من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عشر سنوات بسبب التلاعب بنتائج المباريات.

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وتتعلق العقوبة بمباراة في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي في يوليو 2023، حيث تعادل أرسنال تيفات خارج أرضه أمام ألاشكرت الأرميني بنتيجة 1 / 1 وخسر إيابا على ملعبه بنتيجة 1 / 6.
وأعلن (يويفا) أن أرسنال تيفات سيتم إيقافه حتى انتهاء موسم 2034 / 2035 وتغريمه 500 ألف يورو. كما تقرر أيضاً إيقاف رانكو كرجوفيتش المدير الرياضي للنادي، ونيكولا سيليبيتش لاعب الفريق مدى الحياة، بينما تم إيقاف لاعبين آخرين لمدة 10 سنوات.
وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أنه سيطالب الاتحاد الدولي «فيفا» بتطبيق هذه العقوبات على مستوى البطولات العالمية.

مونتينيجرو
اتحاد مونتينيجرو لكرة القدم
يويفا
الدوري الأوروبي
فيفا
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