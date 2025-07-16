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الرياضة

«جراحة الكتف» تبعد بيلينجهام عن الملاعب 3 أشهر

«جراحة الكتف» تبعد بيلينجهام عن الملاعب 3 أشهر
16 يوليو 2025 21:16

 
مدريد (أ ف ب)

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أعلن ريال مدريد أن لاعب وسطه الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام خضع لعملية جراحية ناجحة في الكتف تبعده عن الملاعب نحو 12 أسبوعاً، وقال النادي الملكي في بيان: «خضع لاعبنا جود بيلينجهام لجراحة ناجحة لعلاج خلع في الكتف الأيسر، وسيبدأ الآن فترة تأهيل قبل عودته إلى برنامج التعافي».
ولم يحدد ريال مدريد المدة المتوقعة لتعافيه، لكن وسائل إعلام إسبانية أفادت أنه سيستغرق حوالي 12 أسبوعاً للعودة إلى الملاعب.
ويعاني بيلينجهام من ألم في كتفه منذ إصابته بخلع في الخامس من نوفمبر 2023 خلال مباراة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وكان يلعب مرتدياً دعامة منذ ذلك الحين.
وأرجأ الدولي الإنجليزي العملية الجراحية حتى بعد مشاركة ريال مدريد في مونديال الأندية في الولايات المتحدة هذا الصيف، حيث وصل فريق تشابي ألونسو إلى نصف النهائي عندما خسر أمام باريس سان جرمان الفرنسي برباعية نظيفة.
ومن المقرر أن يغيب بيلينجهام عن زيارة ريال مدريد لغريمه أتلتيكو مدريد في الدوري أواخر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى أول مباراتين للنادي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يعود اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، إلى الملاعب عندما يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في أول كلاسيكو هذا الموسم أواخر أكتوبر، وكان بيلينجهام قال خلال مونديال الأندية: «لقد وصلت إلى مرحلة.. سئمت من الدعامة، واضطراري لشدها، ووجود لاعبين آخرين يشدونها، وإعادة شدها باستمرار».
كما سيغيب عن مباراتي إنجلترا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ضد أندورا وصربيا في 6 و9 سبتمبر توالياً. 

جود بيلينجهام
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