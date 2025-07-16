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الرياضة

لامين يامال يرث القميص الأيقوني «رقم 10» في برشلونة

لامين يامال يرث القميص الأيقوني «رقم 10» في برشلونة
16 يوليو 2025 23:33

 

برشلونة (رويترز)
حصل الجناح المتألق لفريق برشلونة لامين يامال (18 عاماً) على القميص الشهير رقم 10 الذي كان يرتديه في وقت سابق أسطورة النادي ليونيل ميسي، ليشكل هذا تتويجاً لموسم رائع قدمه مع الفريق.
وحصل لامين يامال على القميص بعد موسم مذهل سجل فيه 18 هدفاً و25 تمريرة حاسمة ليساعد في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية بإحراز الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية، إلى جانب التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وحسم اللاعب الشاب، الذي كان يرتدي القميص رقم 19 في الموسم الماضي، استمراره مع برشلونة بالفعل، إذ وقع على تمديد التعاقد في مايو الماضي، ليستمر في برشلونة حتى عام 2031.
وتسلم اللاعب القميص رقم 10 من رئيس النادي خوان لابورتا في احتفالية خاصة.
ويحمل القميص رقم 10 ثقلاً هائلاً في كامب نو، إذ ارتداه ميسي خلال فترته مع النادي الحافلة بالألقاب والتي شكلت مسيرته، وحصد الأرجنتيني 34 لقباً مع برشلونة ورحل عن الفريق وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفاً، وجاء رحيله بعد موسم 2020-2021 بسبب مشكلات مالية في النادي.
وارتدى القميص رقم 10 في برشلونة أساطير آخرون، مثل دييجو مارادونا ورونالدينيو، لكن لامين يامال قال، إن هذا الإرث لن يثقل كاهله.
وقال لامين يامال للصحفيين «ميسي مهد الطريق بالرقم 10، وأنا سأقدم مشواري»، وأضاف «إنهم ثلاثة أساطير في كرة القدم وفي النادي. كل طفل يحلم بمضاهاة ميسي ورونالدينيو ومارادونا... سأسعى جاهدا للحفاظ على هذا الإرث».
وتابع «أولاً، كان حلمي أن ألعب لأول مرة مع برشلونة وأرتدي الرقم 10، كل من نشأ هنا يحلم بذلك. أنا ممتن للنادي».
وبعد رحيل ميسي، انتقل القميص إلى الجناح الشاب أنسو فاتي، لكن اللاعب البالغ من العمر الآن 22 عاماً فشل في الوفاء بوعوده المبكرة، وأعير إلى برايتون آند هوف ألبيون.
وسيقضي فاتي الموسم المقبل مع موناكو على سبيل الإعارة، وهو ما مهد الطريق أمام جمال ليرث أحد أشهر أرقام القمصان في كرة القدم.
وقال لامين يامال، الذي فاز ببطولة أوروبا مع إسبانيا العام الماضي، إن هدفه المقبل هو الفوز بالألقاب التي لا تزال غائبة عن قائمة إنجازاته.
وأضاف «لم أفز بدوري أبطال أوروبا ولا بكأس العالم. هذه هي أهدافي الآن».

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