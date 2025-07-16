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الرياضة

محمد الشرقي يشهد محاضرة «التميز الرياضي»

محمد الشرقي يتوسط هشام الكروج ومعن أسعد (الصور من وام)
17 يوليو 2025 03:50

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور الرياضة في بناء المجتمعات ودعم تطوّرها، وأهمية استعراض قصص النجاح والإلهام التي تساهم في تحقيق التميّز الرياضي والوصول إلى منصّات التتويج العالمية.
جاء ذلك خلال حضور سموه، في قصر الرميلة بالفجيرة، محاضرة في «مجلس محمد بن حمد الشرقي»، بعنوان «التميز الرياضي.. كيف تصنع الإرادة طريقاً إلى الذهب؟»، تحدّث فيها العدّاء واللاعب الأولمبي المغربي هشام الكروج، والربّاع اللاعب الأولمبي السوري معن أسعد، اللذان استعرضا تجاربهما في ميادين الرياضة وقصص نجاحهما ومشاركاتهما في البطولات الأولمبية.
ونوّه سموه إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع الرياضة في الإمارة، والاستثمار في الطاقات الرياضية، عبر تعزيز ثقافة الإنجاز والاحتفاء بها، إسهاماً في بناء جيل طموح وقادر على تمثيل دولة الإمارات في المحافلِ الدولية الرياضية الإقليمية والدولية.

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وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور الرئيسية، شملت استعراض مسيرة الأبطال نحو التميز، وأهمية التحلّي بالإرادة في تجاوز التحديات النفسية والبدنية، إلى جانب مناقشة دور البيئة الداعمة في تطوير الأداء الرياضي، واستعراض آفاق مستقبل الرياضة في ظل التنافس العالمي، وأهمية صعود النماذج الإماراتية والعربية إلى المنصات الدولية بهدف إلهام الأجيال القادمة.

الحضور
حضر الجلسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وعدد من المسؤولين والرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي.

تقدير الإنجاز 
قال الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، إن تنظيم هذه الجلسة يؤكد حرص المجلس على طرح المواضيع التي تسهم في تقدير الإنجاز والاحتفاء بصانعيه، وتسليط الضوء على قصص النجاح الرياضي التي تُعبّر عن روح الإرادة وقوة العزيمة والقيم الإنسانية المشتركة.

محمد الشرقي
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
الرياضة
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