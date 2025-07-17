إيطاليا تصنع التاريخ في «سيدات أوروبا» بعد 28 عاماً!



جنيف (د ب أ)



تأهل منتخب إيطاليا لكرة القدم النسائية إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى منذ 28 عاماً بفوز درامي على النرويج 2-1، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة «يورو 2025» المقامة في سويسرا.

تقدم المنتخب الإيطالي بهدف سجلته اللاعبة كريستيانا جيريلي في الدقيقة 50، وأضاع المنتخب النرويجي فرصة التعادل سريعاً، عندما أهدرت نجمته آدا هيجربيرج الفائزة السابقة بالكرة الذهبية ركلة جزاء في الدقيقة 60، وبعدها بست دقائق عوضت هيجبربيرج إخفاقها، وسجلت هدف التعادل في الدقيقة 66، لكن المنتخب الإيطالي خطف هدف الفوز في توقيت قاتل، سجلته جيريلي في الدقيقة 90، لتسجل الهدف الثاني لها ولمنتخب بلادها.

وأصبحت جيريلي الفائز بجائزة أفضل لاعبة في المباراة، أول إيطالية تسجل ثنائية لمنتخب بلادها في مباراة بالأدوار الإقصائية خلال مشاركاته في بطولة «اليورو».

وتأهل المنتخب الإيطالي إلى نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات للمرة الأولى منذ عام 1997 منتظراً الفائز من مواجهة إنجلترا حامل اللقب ضد السويد، ضمن منافسات دور الثمانية.