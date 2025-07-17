الاتحاد العراقي يحدد موعد الانتخابات



بغداد (أ ف ب)



حدد المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم في اجتماعه ببغداد 16 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء مؤتمره الانتخابي.

وقال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي غالب الزاملي للصحفيين، عقب انتهاء الاجتماع: «المكتب التنفيذي وافق على إقامة مؤتمره الانتخابي في 16 سبتمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد العراقي لكرة القدم لأربعة أعوام مقبلة».

وأضاف الزاملي: «باب الترشيح للانتخابات المقبلة يفتح الخميس، حيث سيتم تقديم طلبات الترشيح إلى مناصب الرئيس والنائبين والعضوية».

وتتألف الهيئة العامة في الاتحاد العراقي من 65 عضواً موزعة بنحو 17 اتحاداً فرعياً تمثل محافظات البلاد، إلى جانب 20 ممثلاً لأندية الدوري «المستوى الأول»، و20 ممثلاً لأندية الدوري الممتاز «المستوى الثاني»، وممثل واحد عن رابطة المدربين واللاعبين الدوليين السابقين والحكام ودوري السيدات لكرة الصالات، وممثلين اثنين عن فرق المقدمة لدوريي كرة الصالات والكرة الشاطئية.