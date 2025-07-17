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الرياضة

لايبزج يكشف عن «صفقتين»

لايبزج يكشف عن «صفقتين»
17 يوليو 2025 08:07

لايبزج (د ب أ)

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أعلن نادي لايبزج الألماني، تعاقده مع يوهان باكايوكو، جناح آيندهوفن بطل الدوري الهولندي لكرة القدم، بعقد مدته خمس سنوات حتى صيف 2030 .
وتكلف الصفقة خزينة لايبزج 18 مليون يورو «21 مليون دولار»، وقد يزيد المبلغ إلى 20 مليون يورو، بإضافة حوافز مالية أخرى، وذلك وسط أنباء ترددت بأن باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند كانا مهتمين أيضاً بضم باكايوكو.
من جانبه، قال مارسيل شيفر، المدير الرياضي لنادي لايبزج: «مهتمون بضم باكايوكو منذ عامين، وسعداء للغاية لأنه اختار لايبزج، وسط منافسة من أندية أخرى على ضمه».
أضاف شيفر: «باكايوكو سيكون إضافة قوية للفريق في مركز الجناح الأيمن بفضل قوته وسرعته، ودقته على المرمى، وامتلاكه قدرات مميزة بالكرة، ومن دونها».
وتعاقد لايبزج مع باكايوكو «22 عاماً»، في نفس يوم الإعلان عن التعاقد مع الصربي الدولي الشاب أندريا ماكسيموفيتش لاعب ريد ستار بلجراد.
وقع ماكسيموفيتش عقداً حتى 2030 أيضاً، وتردد أنه انضم مقابل 14 مليون يورو.
وقال شيفر: «هذه الصفقات تبقى مؤشراً لأسلوب اللعب الجديد الذي سنحاول أن نطبقه في الأسابيع المقبلة بالارتكاز على عناصر شابة وواعدة ومتعطشة لتحقيق الفوز». ويسعى لايبزج لإعادة بناء قوامه تحت قيادة المدرب الجديد، أولي فيرنر، لتعويض خيبة أمله في الموسم الماضي، حيث أنهى مشواره في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، وفشل في التأهل للمشاركة في بطولات أوروبا للمرة الأولي منذ صعوده للأضواء قبل تسع سنوات.

الدوري الألماني
البوندسليجا
لايبزج
باير ليفركوزن
بوروسيا دورتموند
آيندهوفن
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