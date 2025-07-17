«الألعاب النارية» تكلف كولون 160 ألف يورو



دوسلدورف (د ب أ)



عاقب الاتحاد الألماني لكرة القدم فريق كولون الصاعد حديثاً لـ «البوندسليجا» بغرامة 500. 159 يورو «800. 185 دولاراً» بسبب إشعال جماهيره للألعاب النارية. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن كولون عوقب بغرامة 300. 93 يورو بسبب إشعال الألعاب النارية، خلال مباراة هيرتا برلين في نوفمبر الماضي، إضافة إلى 200ر66 يورو للسبب نفسه، خلال مواجهة كايزر سلاوترن في مايو الماضي، والتي شهدت عودة الفريق للدوري الممتاز.

وشهدت مواجهة كايزر سلاوترن أيضاً دخول جماهير كولون إلى الملعب من دون تذاكر، واقتحام أرضية الملعب بعد انتهاء المباراة.

وبإمكان كولون استغلال 100. 51 يورو من الغرامة لتعزيز قدراته الأمنية، ومنع أحداث الشغب والعنف في المباريات.

ويبقى كولون من أكثر الأندية ارتكاباً للمخالفات، حيث عاقبه الاتحاد الألماني لكرة القدم بغرامة مالية 630 ألف يورو نتيجة وقائع شغب مشابهة على مدار العام الماضي 2024 .