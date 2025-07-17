بوجاتشار ينجو من الخطر في «طواف فرنسا»

تولوز (أ ف ب)



فاز النرويجي يوناس أبراهامسن بالمرحلة الحادية عشرة من «النسخة 112» لطواف فرنسا للدراجات في تولوز، بعد شهر من إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وذلك في يوم مجنون شهد سقوط السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي» للدراجات، في الكيلومترات الأخيرة، قبل أن يواصل مشواره فيما ما بدا للوهلة الأولى عدم تعرضه لإصابات خطيرة.

وحقق أبراهامسن البالغ من العمر 29 عاماً أهم انتصار في مسيرته، بعد شهر واحد فقط من كسر عظمة الترقوة في 18 يونيو في طواف بلجيكا.

وقطع أبراهامسن مسافة المرحلة التي أقيمت في تولوز والبالغة 156.8 كلم بزمن 3 ساعات، و15 دقيقة، و56 ثانية، بمعدل سرعة وسطي 48.2 كلم/ساعة، متقدماً بالسرعة النهائية على رفيقه في الهروب المبكر عن كوكبة السباق السويسري ماورو شميد، خلال منافسة شرسة في الأمتار الأخيرة.

وحافظ الإيرلندي بن هيلي على القميص الأصفر على الرغم من حلوله في المركز 24 بفارق 3:28 دقائق عن أبراهامسن.

وأبقى هيلي على فارق الـ29 ثانية عن مطارده المباشر بوجاتشار الباحث عن لقب رابع في الطواف بعد أعوام 2020 و2021 و2024، قبل المرحلة الجبلية الأولى في جبال البيرينيه بين أوش وأوتاكام على مسافة 180.6 كلم.

وحل بوجاتشار في المركز 35 بفارق 3:28 دقيقة أيضاً عن بطل المرحلة، بعدما تعرض للسقوط على بُعد حوالي خمسة كيلومترات من خط النهاية، عقب اصطدامه بالعجلة الخلفية لدراجة النرويجي توبياس يوهانسن، حيث سقط على الأرض قبل أن يصطدم بحافة الرصيف.

وأعاد السلوفيني سلسلة دراجته إلى مكانها قبل الانطلاق مرة أخرى، وبدت إصابته في مرفقه الأيسر، ولكن على ما يبدو لم يتعرض لأي ضرر آخر، في حين أظهرت مجموعة المنافسين له اللعب النظيف من خلال إبطائها سرعة السباق وانتظار عودته.

وقال في سماعة الأذن أثناء التواصل مع فريقه: «كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام، مع الاحترام لكوكبة السباق، مع الاحترام للجميع، شكراً لكم جميعاً».

وأضاف في حديثه إلى زميله الألماني في الفريق نيلز بوليت الذي جاء للاطمئنان عليه: «أنا بخير، شكراً لك».