تشانج «سور الصين» في السلة!



علي معالي (أبوظبي)



جذبت تشانج زيو لاعبة كرة السلة الأنظار في بطولة آسيا لكرة السلة للسيدات، حيث يصل طولها إلى 2.26 سنتيمتر، وعمرها 18 عاماً، وتألقت مع منتخب الصين في كأس آسيا تحت 18 عاماً عام 2024، وفازت بجائزة أفضل لاعبة، وتقود بلادها في البطولة القارية الحالية.

وشاركت تشانج حتى الآن في 3 مباريات، وقادت الموهوبة الصغيرة «التنين» إلى الفوز على إندونيسيا 110-59، وأمام كوريا الجنوبية شاركت في أقل من 12 دقيقة، وأسهمت خلالها بـ13 نقطة، و4 متابعات، وتمريرتين حاسمتين، مؤكدة قدرتها على التأثير في النتيجة بصرف النظر عن دقائق اللعب، وفازت الصين على كوريا 91-69.

وفي المباراة الثالثة أمام نيوزيلندا، قادت الصين للفوز 85-51، ويبدو أن الرياضة الصينية تستعد لإطلاق العنان لـ«سورها العظيم المتحرك» كأس آسيا، بعد أن قدمت اللاعبة عرضاً رائعاً في ظهورها المميز مع منتخب بلادها الأول بعد انضمامها منذ فترة قصيرة.

وعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية حاولت استغلال ضعف تشانج زيو لحركتها البطيئة في الهجوم، فإن الموهبة الصغيرة كانت حائطاً منيعاً، بل وسجلت 18 نقطة، لتُصبح أحد أفضل اللاعبات بالمباراة.

ولدت تشانج عام 2007 في مقاطعة شاندونج، شمال الصين، وتعتبر واحدة من أبرز المواهب الشابة في كرة السلة للسيدات في العالم، وأيضاً من بين أطول اللاعبات في حالياً، ولدت في عائلة رياضية تماس السلة حيث كان الأب والأم محترفان سابقان، لعب والدها تشانج لي، في منطقة جينان العسكرية، بينما كانت والدتها، يو ينج، لاعبة وسط في شاندونج، وهو ما جعلها تسير على الدرب نفسه، وظهرت موهبتها من عمر الخامسة، والتحقت بالمدرسة الابتدائية في جينان، ثم انتقلت إلى مدرسة جامعة تسينجهوا الثانوية في بكين، وتدرس حالياً في مدرسة شاندونج الثانوية التجريبية، وصفتها وسائل الإعلام الرسمية الصينية، هي وزميلتها الأخرى بالمنتخب هان شو بـ«البُرجين التوأمين».