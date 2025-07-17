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الرياضة

«الشارقة للرياضات البحرية» يعتمد برنامج بطولة الشواحيف

«الشارقة للرياضات البحرية» يعتمد برنامج بطولة الشواحيف
17 يوليو 2025 09:38

 
الشارقة (الاتحاد)

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اعتمد نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أجندة بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة «الشواحيف» لموسم 2025، وذلك تحت إشراف اتحاد الرياضات البحرية، وبالتعاون مع نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية.
وتأتي البطولة في إطار جهود صون التراث البحري الإماراتي، وتعزيز حضوره في المشهد الرياضي، من خلال استحضار القيم الثقافية المرتبطة بتاريخ البحر في الإمارات، وربط الأجيال الجديدة بجذورها الأصيلة.
وأكد أحمد الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أهمية الحفاظ على الإرث البحري وتعزيزه من خلال منصات رياضية تُعيد إلى الأذهان قصص الأجداد الملهمة، مشيراً إلى أن بطولة الشواحيف ليست مجرد منافسة، بل احتفاء بالهوية الوطنية العريقة.
وتقام البطولة على أربع جولات رئيسة، الأولى في الشارقة 20 سبتمبر المقبل، والثانية في رأس الخيمة 25 أكتوبر، والثالثة في كلباء 14 نوفمبر، والرابعة في خورفكان 27 ديسمبر.
وتهدف البطولة إلى إعادة إحياء رياضة الشواحيف التراثية بأسلوب احترافي، يعزز مشاركة الشباب ويدعم الارتباط المجتمعي بالتراث الوطني.
وتتضمن البطولة فعاليات مصاحبة في كل جولة، بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع، لتقديم تجربة مجتمعية متكاملة تعكس عمق العلاقة بين الإنسان الإماراتي والبيئة البحرية، وتبرز دور الرياضة في ربط التراث بالتنمية المستدامة.

الإمارات
الشارقة
اتحاد الرياضات البحرية
نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية
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