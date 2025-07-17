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الرياضة

«الإرهاق» يمنع سابالينكا من «مونتريال» قبل «أميركا المفتوحة»

«الإرهاق» يمنع سابالينكا من «مونتريال» قبل «أميركا المفتوحة»
17 يوليو 2025 09:40

 
مونتريال (رويترز)

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أعلن الاتحاد الكندي للتنس أن المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا قررت عدم المشاركة في بطولة مونتريال التي تمثل استعداداً لبطولة أميركا المفتوحة بسبب الإرهاق.
ويأتي قرار اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء (27 عاماً) بالغياب عن بطولة كندا المفتوحة التي تُقام من 26 يوليو إلى 7 أغسطس، بعد ظهورها في قبل النهائي في بطولتي ويمبلدون وبرلين، وبعد خسارتها في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.
وقالت سابالينكا في بيان صادر عن الاتحاد الكندي للتنس: «أتطلع إلى بدء موسم البطولات على الملاعب الصلبة في أميركا الشمالية، ولكن من أجل منح نفسي أفضل فرصة للنجاح هذا الموسم، قررت أنه من مصلحتي تجنب بطولة مونتريال».
وأضافت: «أفتقد جمهوري الكندي الرائع، لكنني أتطلع بالفعل لرؤيتكم جميعاً العام المقبل، شكراً لتفهمكم ودعمكم، فهذا يعني لي الكثير».
وقال الاتحاد الكندي للتنس أيضاً: «إن اللاعبة الإسبانية المصنفة العاشرة عالمياً باولا بادوسا التي أعلنت هذا الأسبوع أنها تعاني إصابة جديدة في الظهر، انسحبت من البطولة». 

 

التنس
أرينا سابالينكا
كندا
مونتريال
أميركا المفتوحة للتنس
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