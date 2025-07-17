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الرياضة

«اليويفا» يصف سويسرا بـ «القصة الرائعة»

«اليويفا» يصف سويسرا بـ «القصة الرائعة»
17 يوليو 2025 10:53

 
زيورخ (د ب أ)

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أشادت نادين كيسلر، مديرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بمنتخب سويسرا باعتباره إحدى مفاجآت كأس أمم أوروبا للسيدات «يورو 2025»، وذلك قبل مواجهته في دور الثمانية مع منتخب إسبانيا، المرشح الأبرز للفوز باللقب.
وقالت كيسلر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية: «قبل يوم من مواجهة سويسرا مع إسبانيا، في برن، بأن الدعم الشعبي، وتحقيق مفاجأة بلوغ دور الثمانية كان قصة رائعة لسويسرا، مضيفة أن هذه اللحظات لاقت صدى لدى الجميع».
وجاء تأهل سويسرا، الدولة المضيفة لـ «يورو 2025»، إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها، بعد التعادل القاتل مع فنلندا 1-1 في دور المجموعات.
وقالت الألمانية كيسلر، المسؤولة البارزة في كرة القدم النسائية: «إن سويسرا تواجه الآن عملاق كرة القدم النسائية، وليس لديها ما تخسره»، مؤكدة أنها تريد رؤية رد فعل الفريق، لكن في الوقت ذاته اعتبرته الطرف الأضعف أمام الماتادور الإسباني.
وأكدت كيسلر أنها تتطلع إلى مشاهدة الثنائي فيكي لوبيز، نجمة منتخب إسبانيا البالغة من العمر 18 عاماً، والسويسرية سيدني شيرتينليب.

كأس أمم أوروبا
الاتحاد الأوروبي
اليويفا
سويسرا
إسبانيا
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