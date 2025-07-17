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الرياضة

«الجناح الهداف» ينضم إلى «سلة دبي»

«الجناح الهداف» ينضم إلى «سلة دبي»
17 يوليو 2025 11:25

 
دبي (الاتحاد)

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تعاقد نادي دبي لكرة السلة مع الجناح الأميركي دواين بيكن بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي، ولعب النجم «1.98 متر» لفريق زينيت سانت بطرسبرج، حيث قدّم موسماً لافتاً بمعدل 16.3 نقطة، و3.6 متابعة في المباراة، مؤكداً مكانته أحد أكثر اللاعبين تنوعاً وخطورة في أوروبا هجومياً.
ويُعرف بيكن بقدراته التهديفية الفطرية، وأسلوبه الهجومي الذي يجعل منه تهديداً مستمراً داخل الملعب، وسبق له أن خاض تجربتين في «اليوروليج»، الأولى مع موناكو الفرنسي موسم 2021-2022، بمعدل 14 نقطة في المباراة، والثانية مع باناثينايكوس اليوناني في الموسم التالي، بمعدل 16.6 نقطة.
كما تألق بيكن خارج أوروبا، حيث لعب لمصلحة شانغهاي شاركس في الصين، وليونيس دي بونس في بورتو ريكو خلال موسم 2023-2024.
بدأ بيكن مسيرته في جامعة فلوريدا ستيت، قبل أن يتم اختياره من شارلوت هورنتس في درافت 2017. وخلال ثلاثة مواسم في الدوري الأميركي للمحترفين، من «2017 إلى 2020»، وخاض 135 مباراة، وانتقل إلى أورلاندو ماجيك موسم 2020-2021، وشارك في 72 مباراة، وسجل معدلاً 11.3 نقطة، كما خاض فترة تطويرية مع جرينزبورو سوورم.
وينضم بيكن الآن إلى كتيبة المدرب يوريتسا جوليماتس، حاملاً معه خبرة واسعة، ذهنية المحترفين، وحاسة التسجيل، في وقت يواصل فيه دبي لكرة السلة تشكيل فريق قادر على فرض حضوره القوي في أولى مشاركاته في «اليوروليج».

الإمارات
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كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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