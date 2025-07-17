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الرياضة

«الأبيض» مع قطر وعُمان في تصفيات «مونديال 2026»

«الأبيض» مع قطر وعُمان في تصفيات «مونديال 2026»
17 يوليو 2025 11:50


مراد المصري (أبوظبي)

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أوقعت قرعة الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر «المستضيف» وعُمان، فيما ضمت المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا.
وأقيمت مراسم القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تتنافس 6 منتخبات على آخر بطاقتين مباشرتين مؤهلتين إلى «المونديال»، إذ تتنافس فرق كل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يكمل صاحبا المركز الثاني مشوارهما عبر الملحق، ويغادر صاحبا المركز الثالث التصفيات نهائياً.
وتقام مباريات المرحلة الرابعة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، ويلتقي منتخبنا مع عُمان 11 أكتوبر، ومع قطر 14 أكتوبر، فيما تنطلق مباريات المجموعة بلقاء قطر وعُمان 8 أكتوبر.

الإمارات
تصفيات كأس العالم
قطر
عمان
السعودية
العراق
إندونيسيا
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