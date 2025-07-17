الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجوكر يتأهل إلى ربع نهائي «ماسترز» بطولة العالم للسنوكر

الجوكر يتأهل إلى ربع نهائي «ماسترز» بطولة العالم للسنوكر
17 يوليو 2025 12:07

 
المنامة (وام)

أخبار ذات صلة
مشاركة كبيرة في بطولة «أدنوك الرياضية»
«الأبيض» مع قطر وعُمان في تصفيات «مونديال 2026»


تأهل محمد الجوكر، لاعب منتخب السنوكر، إلى الدور ربع النهائي لفئة الأساتذة «الماسترز» في بطولة العالم للسنوكر، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.
وجاء تأهل الجوكر بعد فوزه على الأفغاني صالح محمدي 4-2 في منافسات دور الـ16، ليضرب موعداً في الدور القادم مع الهندي فيجاي نيتشاني.
وفي الدور نفسه، خسر لاعب المنتخب محمد شهاب أمام الباكستاني محمد عاصف 2-4.
وتشهد البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر من 13 إلى 24 يوليو الجاري، مشاركة نخبة من اللاعبين من 26 دولة، وتضم منافسات لفئات «الماسترز»، و«6 كرات»، و«الناشئين».

الإمارات
البحرين
محمد الجوكر
محمد شهاب
آخر الأخبار
عمار النعيمي يستقبل سفير تشاد
علوم الدار
عمار النعيمي يستقبل سفير تشاد
اليوم 12:15
الجوكر يتأهل إلى ربع نهائي «ماسترز» بطولة العالم للسنوكر
الرياضة
الجوكر يتأهل إلى ربع نهائي «ماسترز» بطولة العالم للسنوكر
اليوم 12:07
39 % نمو إيرادات «سند» في النصف الأول إلى 3.2 مليار درهم
اقتصاد
39 % نمو إيرادات «سند» في النصف الأول إلى 3.2 مليار درهم
اليوم 11:59
مشاركة كبيرة في بطولة «أدنوك الرياضية»
الرياضة
مشاركة كبيرة في بطولة «أدنوك الرياضية»
اليوم 11:53
«الأبيض» مع قطر وعُمان في تصفيات «مونديال 2026»
الرياضة
«الأبيض» مع قطر وعُمان في تصفيات «مونديال 2026»
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©