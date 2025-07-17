الجوكر يتأهل إلى ربع نهائي «ماسترز» بطولة العالم للسنوكر



المنامة (وام)



تأهل محمد الجوكر، لاعب منتخب السنوكر، إلى الدور ربع النهائي لفئة الأساتذة «الماسترز» في بطولة العالم للسنوكر، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.

وجاء تأهل الجوكر بعد فوزه على الأفغاني صالح محمدي 4-2 في منافسات دور الـ16، ليضرب موعداً في الدور القادم مع الهندي فيجاي نيتشاني.

وفي الدور نفسه، خسر لاعب المنتخب محمد شهاب أمام الباكستاني محمد عاصف 2-4.

وتشهد البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر من 13 إلى 24 يوليو الجاري، مشاركة نخبة من اللاعبين من 26 دولة، وتضم منافسات لفئات «الماسترز»، و«6 كرات»، و«الناشئين».