مواعيد مباريات أول جولتين في «أدنوك للمحترفين»



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلنت رابطة المحترفين مواعيد أول جولتين من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتقام الجولة الأولى على يومين، حيث يلتقي شباب الأهلي «حامل اللقب» بملعبه مع الظفرة، فيما يواجه العين فريق البطائح على استاد هزاع بن زايد، ويلعب دبا مع الشارقة، بينما يحلّ النصر ضيفاً على كلباء 16 أغسطس المقبل، وفي اليوم التالي يلعب الجزيرة مع خورفكان، والوحدة أمام مضيفه عجمان، ويستضيف الوصل فريق بني ياس.

وتقام الجولة الثانية، على مدار 3 أيام، حيث يشهد 22 أغسطس لقاء بني ياس وكلباء، و«قمة مرتقبة» بين الشارقة والجزيرة، وفي اليوم الثاني يحلّ العين ضيفاً على دبا، ويستضيف الظفرة فريق الوصل، بينما يواجه الوحدة فريق شباب الأهلي في «قمة مبكرة»، وتختتم الجولة الثانية 24 أغسطس بلقاء البطائح مع خورفكان، والنصر مع عجمان.