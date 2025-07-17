400 مشارك في المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، استقطاب أكثر من 400 مشارك ومشاركة في معسكرها الصيفي السنوي لعام 2025 بمقرها في أبوظبي، تحت شعار «نكتشف المواهب».

ويقام المعسكر، الذي يستمر حتى 31 يوليو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

ويشتمل المعسكر على أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، تتضمن كرة السلة، وكرة القدم، والكرة الطائرة، والكاراتيه، الفنون القتالية، واليوغا والزومبا، والورش التعليمية والتوعوية.

وأكد عبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن المعسكر شهد إقبالاً كبيراً من الفئات العمرية المختلفة، ويوفر التدريبات والبرامج الرياضية في بيئة آمنة، بإشراف نخبة من الكفاءات التدريبية في الأنشطة المختلفة، بما يسهم في اكتشاف المواهب، وتطوير وبناء القدرات، واستغلال الإجازة الصيفية في تعلم مهارات رياضية جديدة، للأولاد من عمر 3 إلى 10 أعوام، والبنات في المرحلة العمرية من 3 إلى 14 عاماً.

وأوضح أن الأنشطة الترفيهية المتنوعة توفّر فرص اكتساب المهارات، وتطوير الذات، واكتشاف قدرات جديدة لجميع الفئات، بوجود نخبة من المتخصصين، مشيراً إلى التعاون الإيجابي من أولياء الأمور، وحرصهم على التحاق أبنائهم بالمعسكر الصيفي، نظراً لما يوفّره من أجواء مميزة، لاسيما أن الأكاديمية تحرص على تقديم أفضل البرامج الصيفية في المجالات الرياضية والترفيهية، وتبني المبادرات التي تعزز فرص اكتشاف المواهب وسط الفئات العمرية المختلفة.







