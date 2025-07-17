738 فحصاً للمنشطات في «مونديال الأندية»

زيوريخ (د ب أ)



أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه طبّق بنجاح برنامج مكافحة منشطات مكثّفاً يغطي كافة الأندية المشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بحُلتها الجديدة، والتي أسدل عليها الستار يوم الأحد الماضي في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الفيفا أنه تم إجراء اختبارات شاملة قبل وأثناء البطولة شملت كافة الأندية المشاركة بتعاون وثيق مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية، وأسفرت عن جمع مئات عينات الدم والبول وتحليلها.

وطلب «الفيفا» إجراء اختبارات منشطات من دون إنذار مسبق لكافة الأندية المشاركة خلال الأشهر، التي سبقت انطلاق البطولة، بحيث تم إجراؤها في دول هذه الأندية وبالتنسيق مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية والإقليمية، وجهات شريكة أخرى.

وخلال مونديال الأندية، تم إجراء إجمالي 738 اختباراً (313 قبل البطولة و425 خلالها)، ومن هذه الاختبارات، أجرى «الفيفا» بشكل مباشر إجمالي 400 اختبار. وجرت اختبارات شاملة لمكافحة المنشطات خلال فترة التنافس بعد كل مباراة في البطولة (252 اختباراً إجمالياً)، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم. وجرت اختبارات شاملة لمكافحة المنشطات خارج فترة التنافس خلال البطولة (173 اختباراً إجمالياً)، وتم جمع 1159 عينة في إطار الاختبارات (738 عينة بول، 412 عينة دم).

وجرت الاختبارات في الملاعب المستضيفة للمباريات وفنادق الفرق والمنشآت التدريبية، تم إجراء 4 اختبارات إضافية خلال المباراة التأهيلية الحاسمة للبطولة والتي جمعت ناديي لوس أنجلوس وكلوب أميركا.

خضعت جميع الأندية الـ32 المشاركة، لاختبارات المنشطات خارج فترة التنافس سواء قبل البطولة أو لمرة واحدة على الأقل خلالها.

وتم تحليل جميع العينات المجمعة في الفترة التي سبقت انطلاق البطولة في مخابر معتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، أما الاختبارات التي جرت أثناء البطولة، فقد انطوت على ترتيبات لوجستية معقدة ومستعجلة، بحيث تم شحن كافة العينات إلى مختبر لوس أنجلوس الأولمبي للتحليل في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس خلال أيام من جمع العينات وتحليلها فيه، مع الإشارة إلى أنه مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.