أغلى لاعبة كرة قدم في التاريخ.. تعرف على قيمتها



لندن (أ ب)

أصبحت المهاجمة الكندية أوليفيا سميث أول لاعبة كرة قدم تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني (مليون و340 ألف دولار). وتعاقد أرسنال الإنجليزي مع سميث قادمة من ليفربول في صفقة قياسية في كرة القدم النسائية اليوم الخميس.

وتجاوزت قيمة هذه الصفقة المبلغ الذي دفعه تشيلسي لضم ناومي جيرما من صفوف سان دييجو مطلع العام الجاري، 900 ألف إسترليني. وقالت كلير ويتلي، مديرة كرة القدم النسائية في أرسنال: «إنها واحدة من أكثر اللاعبات الشابات موهبة في اللعبة ولديها إمكانات هائلة لمزيد من التطور هنا في النادي».