ياسر الدوخي يترشح لرئاسة «عربي الدراجات»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن الدكتور ياسر عمر الدوخي، الأمين العام لاتحاد الدراجات، والأمين العام المساعد في الاتحاد العربي، ومدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس الشارقة الرياضي، ترشحه لرئاسة الاتحاد العربي للدراجات للدورة الانتخابية 2024–2028، وذلك بدعم من وزارة الرياضة، ومجلس الشارقة الرياضي، واللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد الدراجات

ويذكر أن موعد انتخابات الاتحاد العربي 30 أغسطس المقبل في عُمان، وتم فتح بان الترشح 14 يوليو الجاري، ويستمر حتى 10 أغسطس.

ويأتي ترشح الدوخي انطلاقاً من سجل حافل بالخبرات في المجال الرياضي والإداري، حيث يشغل عدة مناصب مهمة على المستويين المحلي والعربي، من بينها الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للدراجات، وعضو لجنة التضامن بالاتحاد الآسيوي للدراجات، ومدير طواف الشارقة الدولي، إلى جانب عضويته السابقة في اللجنة التنظيمية الخليجية، وعضوية مجلس إدارة نادي الشعب.

وكشف الدوخي عن برنامج انتخابي طموح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي، مستنداً إلى رؤية واضحة تسعى لتعزيز الريادة العربية وتحقيق نتائج تنافسية في قارتي آسيا وأفريقيا، بما يعكس تطور هذه الرياضة عربياً ويدعم مكانتها على الساحة الدولية. وتركز رسالته على بناء بيئة رياضية عربية شاملة ومحفزة، تقوم على التميز والاستدامة، وتشجيع الشراكات الفاعلة، مع تمكين الكفاءات وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف الدول العربية، خاصة بين فئات الشباب والنساء، إلى جانب دعم مبادرات حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة.

ويستند البرنامج الانتخابي إلى محاور رئيسة عدة، أبرزها تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للاتحاد من خلال تبني معايير الحوكمة الحديثة، وتفعيل اللجان العاملة باختيار كفاءات ذات خبرة، إلى جانب تحديث اللوائح لتواكب المعايير الدولية، والمشاركة في برامج الاتحاد الدولي المتعلقة بالمناخ والمساواة وتطوير الرياضة في الدول النامية، كما يتضمن البرنامج مبادرات استراتيجية مثل تأسيس منصة إلكترونية شاملة لإدارة أعمال الاتحاد، وتعزيز التواصل بين الأعضاء.

ومن الجوانب المحورية في البرنامج أيضاً، العمل على توسيع قاعدة الممارسين لرياضة الدراجات في الوطن العربي، من خلال دعم الناشئين، وتأسيس الأندية والمراكز التدريبية، وتحفيز مشاركة العنصر النسائي عبر بطولات وبرامج تدريبية متخصصة، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية مثل «دراجتي في مدرستي»، و«دراجة المرأة»، وتأسيس مجلس استشاري شبابي لدعم التفاعل والمشاركة في القرارات الرياضية.

ويشمل البرنامج توجهاً واضحاً نحو مواكبة التحول الرقمي، من خلال دمج السباقات الإلكترونية ضمن برامج الاتحاد، وتنظيم بطولات رقمية تستهدف فئة الشباب، بالإضافة إلى تطوير منصات رقمية للتدريب والتحكيم والتواصل بين اللاعبين والأندية، وسيتم التعاون مع الجامعات العربية لإجراء دراسات نوعية حول الأثر الصحي والاجتماعي لرياضة الدراجات في المجتمعات العربية.

وفي الجانب الفني والتنظيمي، يحرص الدوخي على ضمان انتظام البطولات العربية في مواعيدها، والعمل على رفع مستوى الحضور الجماهيري والمتابعة الإعلامية، وزيادة عدد البطولات والفئات المشاركة، خاصة فئات الناشئين والسيدات وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم استضافة المنتخبات العربية للمشاركة في طواف الشارقة الدولي وغيره من الطوافات التي تُنظم في المنطقة، مع اعتماد أجندة عربية موحدة، بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والدولي.