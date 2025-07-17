الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

20 عائقاً في النسخة 16 من تحدي محارب الجليد

20 عائقاً في النسخة 16 من تحدي محارب الجليد
17 يوليو 2025 15:20


دبي (الاتحاد)
كشف سكي دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن النسخة 16 من تحدي محارب الجليد المقرر لها الأحد 14 سبتمبر، ويتنافس المشاركون على أكثر من 20 عائقاً يتطلب جهداً مكثفاً، من بينها تسلّق جدران الحبال، والسباحة في المياه الباردة، والتعلق بالسلّم الأفقي، وسباق العجلات، والزحف تحت الشبكة، وغير ذلك وسط أجواء ثلجية. 

أخبار ذات صلة
ترايثلون «تي 100» يعود بالنسخة الأكبر عالمياً في دبي
تدريب منتسبي البرنامج الطلابي الصيفي حول التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب

وحققت الفعالية نجاحاً كبيراً في العام الماضي، بمشاركة أكثر من 600 متسابق من 70 دولة، ويعود أروع التحديات في دبي هذا العام في موسمه الأكبر منذ إطلاقه في عام 2010. وأصبح تحدي محارب الجليد إحدى أكثر الفعاليات الرياضية المفضلة لعشاق التشويق، مستقطباً نخبة الرياضيين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب السكان المحليين والأجانب من مختلف مستويات اللياقة.
وانسجاماً مع النسخ الماضية، يستقبل التحدي المشاركين من الجنسين بين 15 و60 عاماً. وينقسم المشاركون في التحدي إلى ثلاث فئات، ويحصل المشاركون الذين يكملون التحدي على ميدالية مميزة، بالإضافة إلى القميص الخاص بالتحدي. 

سكي دبي
الرياضات الجليدية
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
حريق يدمّر مسرح مهرجان «تومورولاند» في بلجيكا
الأخبار العالمية
حريق يدمّر مسرح مهرجان «تومورولاند» في بلجيكا
اليوم 16:32
«الأرصاد»: سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
علوم الدار
«الأرصاد»: سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
اليوم 16:14
ترامب يوقف مشروع القطار السريع في كاليفورنيا
الأخبار العالمية
ترامب يوقف مشروع القطار السريع في كاليفورنيا
اليوم 15:55
حمدان بن محمد.. عام من الشموخ والإنجاز في مسيرة وزارة الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد.. عام من الشموخ والإنجاز في مسيرة وزارة الدفاع
اليوم 15:51
20 عائقاً في النسخة 16 من تحدي محارب الجليد
الرياضة
20 عائقاً في النسخة 16 من تحدي محارب الجليد
اليوم 15:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©