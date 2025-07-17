20 عائقاً في النسخة 16 من تحدي محارب الجليد



دبي (الاتحاد)

كشف سكي دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن النسخة 16 من تحدي محارب الجليد المقرر لها الأحد 14 سبتمبر، ويتنافس المشاركون على أكثر من 20 عائقاً يتطلب جهداً مكثفاً، من بينها تسلّق جدران الحبال، والسباحة في المياه الباردة، والتعلق بالسلّم الأفقي، وسباق العجلات، والزحف تحت الشبكة، وغير ذلك وسط أجواء ثلجية.

وحققت الفعالية نجاحاً كبيراً في العام الماضي، بمشاركة أكثر من 600 متسابق من 70 دولة، ويعود أروع التحديات في دبي هذا العام في موسمه الأكبر منذ إطلاقه في عام 2010. وأصبح تحدي محارب الجليد إحدى أكثر الفعاليات الرياضية المفضلة لعشاق التشويق، مستقطباً نخبة الرياضيين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب السكان المحليين والأجانب من مختلف مستويات اللياقة.

وانسجاماً مع النسخ الماضية، يستقبل التحدي المشاركين من الجنسين بين 15 و60 عاماً. وينقسم المشاركون في التحدي إلى ثلاث فئات، ويحصل المشاركون الذين يكملون التحدي على ميدالية مميزة، بالإضافة إلى القميص الخاص بالتحدي.