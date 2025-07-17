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الرياضة

مهرات شادويل الأنيقة تخضع للراحة استعداداً لـ«حملات الخريف»

مهرات شادويل الأنيقة تخضع للراحة استعداداً لـ«حملات الخريف»
17 يوليو 2025 16:36

 
عصام السيد (أبوظبي)
تقضي المهرة الأنيقة «فلكية» إجازة منتصف الصيف «فترة راحة» في مزرعة شادويل بالقرب من ثيتفورد في نورفولك، بعد انتهاء مهرجان رويال أسكوت الشهر الماضي، حيث وجدت أرضية المضمار سريعة جداً.
وأقصيت هذه المهرة، ابنة الفحل «نيو باي»، من سباق كورونيشن ستيكس للفئة الأولى، بعد أن كانت المرشحة الثانية بنسبة 5 إلى 2، لكنها لم تتمكن من تحقيق سوى المركز التاسع من أصل 11 متسابقًا خلف «سيرسين».
وسبق للمهرة «فلكية»، التي يدربها أوين بوروز، أن حققت فوزاً رائعاً بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول في سباق بريتي بولي ستيكس في نيوماركت مايو الماضي، وقد تعزّز أداؤها في نهاية الأسبوع الماضي بفوز «كيلين كوين»، صاحبة المركز الثالث، بسباق بري دي ماليريت من الفئة الثانية في لونجشامب.

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وبعد فوزها في نيوماركت، فكّرت جهات الاتصال في إشراك «فلكيه» في سباقات أوكس، لكنهم رأوا أن المسافة قد تكون في أقصى مدى لها، فقاموا بدلاً من ذلك بتقليصها إلى ميل واحد في أسكوت.
ولا توجد ارتباطات فورية لـ«فلكيه»، وصرح ريتشارد هيلز، مساعد مدير سباقات شادويل: «إنها الآن في حظيرة ثيتفورد، حيث تأخذ استراحة حتى الخريف، نأمل أن يهطل المطر وتتمكن من الركض بسهولة».
وقال: «لم تكن مغرمة بميدان رويال أسكوت، ولا جدوى من إبقاء هذه الخيول في هذا الطقس إذا لم تكن قادرة على الركض على الأرضيات السريعة».
كما تقضي «الوتين»، البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي يدربها سعيد بن سرور، فترة راحة في مزرعة شادويل، والتي حلّت رابعة خلف «ديزرت فلاور» في مشاركتها الثانية في سباق 1000 جينيز في مايو، ثم حلّت ابنة دوباوي سابعةً في سباقي أوكس وفالموث ستيكس من الفئة الأولى في نيوماركت، وقال هيلز: كانت «الوتين» أيضاً وجدت الأرضية سريعة بعض الشيء في سباقها الأخير، وهي أيضاً في فترة راحة الآن حتى الخريف"

 

 

سباقات الخيول
شادويل
خيول الإمارات
خيول جودلفين
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