نابولي.. «صفقة هولندية»



روما (أ ف ب)



واصل نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم تعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، بإعلان تعاقده مع المهاجم الدولي الهولندي نوا لانج قادماً من أيندهوفن.

وقال النادي الجنوبي الذي يشرف على تدريبه أنتونيو كونتي، في بيان مقتضب «يعلن نابولي عن تعاقده بشكل دائم مع اللاعب نوا نويل لانج».

وذكرت الصحافة الإيطالية أن نابولي دفع 25 مليون يورو مقابل الجناح البالغ 26 عاماً، والذي تخرج من أكاديمية الغريم أياكس أمستردام، قبل أن يدافع عن ألوان كلوب بروج البلجيكي (2021-2023).

وسجل لانج 15 هدفاً في 40 مباراة في الدوري مع أيندهوفن الذي انتقل إليه منذ عام 2023.

وينضم لانج (14 مباراة دولية، ثلاثة أهداف) إلى الدولي البلجيكي كيفن دي بروين المنضم إلى نابولي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويخوض نابولي مفاوضات متقدمة مع أودينيزي لضم مهاجم آخر، هو الدولي لورينسو لوكا مقابل 35 مليون يورو، كما يستهدف أيضاً التعاقد مع مدافع بولونيا الهولندي الآخر سام بيوكيما (30 مليون يورو).

ويأمل نابولي، المتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه بفارق نقطة واحدة عن الإنتر، في تمويل هذه الصفقات من خلال انتقال المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين بشكل دائم إلى جالطة سراي التركي مقابل 75 مليون يورو.