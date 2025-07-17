القادسية يضم هداف الدوري الإيطالي



الرياض (د ب أ)



يستعد نادي القادسية السعودي للإعلان عن أقوى صفقاته لهذا الصيف، والمتمثلة في الإيطالي ماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا، وهداف الدوري الإيطالي لموسم 2025-2024.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن ريتيجي أكمل الفحوص الطبية تمهيدا للانضمام رسمياً إلى القادسية.

وأكد رومانو أن الصفقة المنتظرة ستكلف القادسية 65 مليون يورو، الأمر الذي سيجعلها إحدى أغلى الصفقات في تاريخ نادي أتالانتا.

وخاض ريتيجي 49 مباراة مع أتالانتا الموسم الماضي، سجل خلالها 28 هدفاً، وصنع 9 أهداف، بإجمالي مساهمات 37 هدفاً، بينها 33 مساهمة في الدوري الإيطالي «سجل 25 وصنع 8 أهداف».

وكان القادسية أعلن رسمياً عن تعاقده مع الغاني الشاب كريستوفر بونسو باه، قادما من جينك البلجيكي.

يذكر أن القادسية سيستهل موسمه بالمشاركة في كأس السوبر السعودي 2025 في هونج كونج الشهر المقبل، حيث وضعته القرعة في مواجهة بالدور قبل النهائي أمام الهلال الذي لم يحسم بعد قراره بشأن المشاركة في البطولة، وسط أنباء عن نيته الاعتذار عن عدم المشاركة.