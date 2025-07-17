مودريتش: ميلان فريقي المفضل منذ الطفولة!



ميلان (أ ب)



نشأ النجم الكرواتي لوكا مودريتش وهو مشجع لميلان، وذلك بسبب وجود لاعبه المفضل ومواطنه زفونيمير بوبان في صفوف الفريق الإيطالي.

وكان السبب الآخر هو أن ميلان كان أحد أقوى الفرق في أوروبا في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

وفي الوقت الحالي انضم اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً، والفائز بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، إلى ميلان بعد 13 موسماً مع ريال مدريد الإسباني، ولا يبدو أنه راضٍ عن الأداء الذي قدمه ميلان الموسم الماضي، واحتلاله المركز الثامن في الدوري الإيطالي، وابتعاده عن المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقال مودريتش في تصريحات لقناة ميلان: «لا يمكن لميلان أن يرضى بذلك، يجب أن يكون لدينا أهداف أكبر، وهي الفوز بالبطولات، والمنافسة مع أفضل الفرق في العالم، وهذا سبب وجودي هنا».

ونشر مودريتش صورة له وهو يرتدى سترة الإحماء الخاصة بميلان، حينما كان طفلاً.

وقال مودريتش: «حينما كنت صغيراً اعتدت على مشاهدة الكثير من مباريات الدوري الإيطالي، وكان ميلان فريقي المفضل، في ذلك الوقت في كرواتيا، كنا نتابع ميلان، لأنه واحد من أشهر الأندية في العالم، وكذلك لأن زفونيمير بوبان كان لاعبي المفضل».

ووقع مودريتش، يوم الاثنين الماضي، على عقد لمدة عام مع ميلان، والذي يتضمن خيار التجديد لموسم آخر.

وأضاف اللاعب الكرواتي: «أردت البقاء في أوروبا، وأن أواصل اللعب في أعلى مستويات التنافسية، كان لدي عروض أخرى، لكن اهتمام ميلان الجدي كان واضحاً بالنسبة لي منذ اللحظة الأولى، ما أعجبني أيضاً هو قدوم المدير الرياضي إيجلي تاري إلى كرواتيا وتقديمه للمشروع لي».

وأعاد ميلان مدربه السابق ماسيمليانو أليجري مجددا وذلك خلفا للمدرب البرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو، وسبق لأليجري أن قاد ميلان للفوز بالدوري الإيطالي في عام 2011، ثم قاد يوفنتوس لتحقيق خمسة ألقاب متتالية بين 2015 و2019، فيما تم تعيين تاري مؤخرا

وقال مودريتش: «ما أود فعله هنا هو الفوز وأن أساعد زملائي في كل شيء، وأن أعمل جاهداً لحجز مكاني في الفريق، لا يمكن أن تأتي الأمور بسهولة في حياتك يجب عليك العمل والقتال».

وفي الوقت الذي يرتدي فيه البرتغالي رافائيل لياو القميص رقم 10، سيضطر مودريتش إلى العودة إلى القميص رقم 14، والذي يرتديه مع المنتخب الكرواتي، وسبق له ارتداءه خلال فترة لعبه لتوتنهام الإنجليزي.

وكان لياو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي حينما توج ميلان باللقب في 2022، لكن أداءه لم يكن ثابتاً، ودخل في خلافات مع العديد من المدربين.

وتابع مودريتش:«لياو هو حاضر ومستقبل ميلان».