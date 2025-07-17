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الرياضة

عروض روسية وأوروبية ومحلية لـ «ثلاثي» العين

عروض روسية وأوروبية ومحلية لـ «ثلاثي» العين
17 يوليو 2025 19:01

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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كشف مصدر مسؤول في شركة الكرة بنادي العين، عن تلقي النادي عدداً من العروض من أندية في روسيا وأوروبا والخليج، بخلاف محلية لثلاثة لاعبين من الفريق، حيث تلقت شركة الكرة عروضاً للحصول على خدمات المهدي مبارك من أندية روسية وأوروبية وخليجية، بخلاف مفاوضات رسمية من أندية أوروبية وخليجية للمهاجم جوسنا، كما أبدت أندية محلية رغبتها في التعاقد مع المدافع خالد الهاشمي، منها الظفرة وبني ياس، وينتظر أن تحسم الشركة القرار الخاص بهؤلاء اللاعبين خلال الأيام المقبلة.
من جانب آخر، ينتظر أن يدشن العين معسكر الإعداد الخارجي في الرباط الأحد المقبل، بمشاركة جميع اللاعبين، ومن دون أي تغيير في القائمة بالنسبة للأجانب، بعدما استقر المدير الفني فلاديمير إيفيتش على المجموعة الحالية، والتي تضم مزيجاً من أصحاب الخبرة والشباب، بتوليفة مكتملة في جميع المراكز، وتمتاز بوفرة الأساسي والبديل من أصحاب المستوى الفني المرتفع.

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