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الرياضة

مدرب بولندا يطلب إعادة ليفاندوفسكي

مدرب بولندا يطلب إعادة ليفاندوفسكي
17 يوليو 2025 19:11

 
برلين (د ب أ)

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يرغب المدرب الجديد لمنتخب بولندا لكرة القدم، يان أوربان، في إعادة المهاجم النجم روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف الفريق.
وقال أوربان في مقابلة مع الاتحاد البولندي لكرة القدم: «في الوقت الحالي، لا يمكننا تحمل غياب روبرت عن المنتخب الوطني».
وأضاف أوربان أنه مستعد للتفاوض مع مهاجم برشلونة الإسباني.
وصرح ليفاندوفسكي، الذي سجل 85 هدفاً في 158 مباراة دولية، الشهر الماضي بأنه لن يلعب للمنتخب البولندي طالما ظل المدرب السابق ميشال بروبيرز مسؤولاً عن الفريق، بعد أن جرده المدرب من شارة القيادة. واستقال بروبيرز في نهاية المطاف بعد خسارة بولندا أمام فنلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بدون ليفاندوفسكي، الذي لم يكن ضمن التشكيلة لحاجته إلى الراحة بعد موسم طويل مع برشلونة.
وأفاد موقع (أونيت.بي إل) الإلكتروني بأن ليفاندوفسكي مستعد للعودة تحت قيادة أوربان، لكنه لم يؤكد ذلك بعد.
وشدد أوربان على أنه يريد حل مشاكل الفريق من خلال الحوار، حيث قال: «هكذا أفعل دائماً، أريد سماع كل جانب من جوانب القصة».
ولم يعد المدرب ليفاندوفسكي بحمل شارة القيادة مجدداً، ومع ذلك، ينبغي توضيح هذه المسألة قبل مباراة تصفيات كأس العالم المقبلة ضد هولندا في 4 سبتمبر المقبل.

 

تصفيات كأس العالم
بولندا
برشلونة
روبرت ليفاندوفسكي
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