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الرياضة

مانشستر يونايتد الأول في «المعتقلين» بـ «البريميرليج»!

مانشستر يونايتد الأول في «المعتقلين» بـ «البريميرليج»!
17 يوليو 2025 19:14

 
لندن (د ب أ)

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كشفت الإحصائيات أن نادي مانشستر يونايتد صاحب أكبر عدد من الجماهير التي تعرضت للاعتقال في إنجلترا أو ويلز خلال الموسم الماضي، وذلك حسب تقرير نشرته وزارة الداخلية البريطانية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه تم إلقاء القبض على 121 مشجعاً لمانشستر يونايتد في موسم 2024-2025، مما يضع النادي في المركز الأول أمام مانشستر سيتي (94 مشجعاً) ووستهام (77).
وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية، أن وستهام صاحب أكبر عدد من الجماهير الذين تم اعتقالهم في المواسم الثلاثة الأخيرة.
وجاءت نسبة 94% من حوادث إلقاء القبض على جماهير مانشستر يونايتد، حينما يلعب فريقهم في ملعبه، حيث تم اعتقال 34 مشجعاً منهم بسبب أحداث الشغب، الاضطرابات العامة، لكن معدل الاعتقالات المتعلقة بملاعب كرة القدم قل بنسبة 11% ووصل إلى 1932 مقارنة بموسم 2023-2024، وهو يسجل انخفاضاً للمرة الأولى منذ عودة الجماهير إلى الملاعب عقب جائحة فيروس كورونا.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
وستهام
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