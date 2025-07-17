دقيقة حداد في «طواف فرنسا»



أوش (أ ب)



شهدت المرحلة 12 من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دي فرانس)، دقيقة حداد وتصفيق تخليداً لذكرى الدراج الإيطالي صامويل بريفيتيرا «19 عاماً»، والذي توفي في حادث خلال مشاركته في سباق في إيطاليا قبل يوم واحد.

وتعرض بريفيتيرا لاصطدام في المرحلة الأولى من سباق «فالي داوستا» في بلدية بونتي الشمالية الغربية الأربعاء.

وقال منظمو السباق إن ملابسات الحادث «ما زالت غير معروفة حتى الآن، فيما تحقق سلطات السلامة العامة في الأمر».

وقال السلوفيني تادي بوجاتشار، المرشح الأوفر حظاً للفوز بسباق (تور دي فرانس)، والذي تعرض لحادث الأربعاء: «من المحزن خسارة موهبة شابة أخرى اليوم، هذا أمر محزن».

وكان بريفتيرا يتسابق لفريق هاجينز بيرمان، فريق التطوير التابع لفريق جايكو الولا الذي يتواجد أيضاً في سباق «تور دي فرانس»، حيث ارتدى أعضاؤه، ومن بينهم الأسترالي بن أوكونور، شارات سوداء.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، إن بريفيتيريا تعرض للحادث على بعد 35 كيلو متراً من خط النهاية في أوستا، وبسرعة وصلت إلى 70 كيلو متراً في الساعة، وقيل إنه فقد خوذته واصطدم بأحد الحواجز.

وتم إلغاء المرحلة الثانية من سباق «فال داوستا» وتم منح الفرق المشاركة خيار المشاركة في المرحلة الثانية يوم الجمعة.