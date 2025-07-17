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الرياضة

أنس جابر: حان وقت اكتشاف متعة الحياة البسيطة!

أنس جابر: حان وقت اكتشاف متعة الحياة البسيطة!
17 يوليو 2025 19:42

 
تونس (رويترز)

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قالت التونسية أنس جابر (30 عاماً) عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها ستحصل على استراحة من منافسات التنس.
وعانت أنس جابر، أول امرأة عربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، من تراجع في الأداء خلال الأشهر الأخيرة وفشلت في تجاوز الدور الثالث بأي من البطولات الكبرى هذا العام.
ووصلت مسيرة اللاعبة التي بلغت نهائي بطولة ويمبلدون مرتين إلى نهاية مخيبة للآمال في بطولة نادي عموم إنجلترا الشهر، عندما انسحبت من مباراتها في الدور الأول أمام فيكتوريا توموفا، إثر عدم قدرتها على الاستمرار بعد وقت مستقطع طويل للعلاج.
وتعاني المصنفة الثانية عالمياً سابقاً من الربو وواجهت صعوبات في التنفس خلال بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.
وقالت أنس، التي يطلق عليها في كثير من الأحيان «وزيرة السعادة» بسبب شخصيتها المرحة، إنها لم تكن تشعر بالسعادة الحقيقية في الملعب.
وقالت في بيان «على مدار العامين الماضيين، بذلت قصارى جهدي وقاتلت رغم الإصابات وواجهت تحديات أخرى كثيرة، لكن في أعماقي، لم أشعر بالسعادة الحقيقية في الملعب منذ فترة، التنس رياضة جميلة جداً، لكن الآن أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة للخلف، ووضع نفسي في المقدمة: لأتنفس وأتعافى وأعيد اكتشاف متعة الحياة البسيطة».
وكانت جابر، المتزوجة من المبارز السابق كريم كمون، صريحة أيضاً بشأن رغبتها في تكوين أسرة.
وأضافت: «شكراً للجماهير على تفهمها، دعمكم وحبكم يعنيان الكثير بالنسبة لي، أحملهما معي دائماً». 

التنس
تونس
أنس جابر
ويمبلدون
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