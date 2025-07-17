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الرياضة

«فضيحة فساد» في «أولمبياد 2026»!

«فضيحة فساد» في «أولمبياد 2026»!
17 يوليو 2025 19:57

 
روما (د ب أ)


قبل نحو ستة أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو وكورتينا دامبيزو، اندلعت فضيحة فساد تتعلق بعقود بناء في ميلانو.

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ويجري مكتب المدعي العام تحقيقاً في مزاعم باتفاقات غير قانونية تتعلق بالعديد من مشاريع التطوير الحضري، بما في ذلك بناء القرية الأولمبية، حيث سيقيم الرياضيون خلال الألعاب، كما يخضع عمدة المدينة، بيبي سالا، للتحقيق.
ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في الفترة من 6 إلى 22 فبراير في شمال إيطاليا.
وستكون ميلانو ومنتجع كورتينا دامبيزو للرياضات الشتوية في جبال الدولوميت المضيفين الرسميين، ومع ذلك، ستقام المنافسات أيضا في عدة مدن أخرى في المنطقة.
ويدور التحقيق حول مشروع عقاري في وسط مدينة ميلانو، ومع ذلك، يستهدف مكتب المدعي العام أيضاً مشاريع أخرى مثل القرية الأولمبية، التي ستقام على مشارف مركز المدينة.
ووفقاً للهيئة، تم طلب إصدار مذكرة توقيف بحق ستة مشتبه بهم، بينما تم تفتيش عدة مكاتب وشقق، ووفقاً لتقارير إعلامية، تمت مصادرة 120 ألف يورو (139030 دولاراً) نقداً من مقاول بناء، فيما تتراوح الاتهامات بين الفساد والتزوير واستغلال النفوذ، ووفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، يخضع 74 مشتبها للتحقيق، بينما نفى رئيس البلدية سالا هذه الاتهامات في تصريح لصحيفة (كورييري ديلا سيرا).

 

إيطاليا
ميلانو
دورة الألعاب الشتوية
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