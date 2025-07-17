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الرياضة

ليفربول يقترب من ضم مهاجم فرانكفورت

ليفربول يقترب من ضم مهاجم فرانكفورت
17 يوليو 2025 20:06


لندن (د ب أ)

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ليفربول يحاول ضم نجم نيوكاسل


يستعد نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لتقديم عرض للتعاقد مع الفرنسي الدولي هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وجذب إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عاماً، أنظار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، بعدما سجل 22 هدفاً على مستوى جميع المسابقات، بعد انتقاله على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان إلى فرانكفورت، قبل تفعيل بند الشراء في عقده الصيف الماضي.
وكان نيوكاسل يبحث ضم إيكيتيكي، بديلاً محتملاً لألكسندر إيزاك، الذي جذب هو الآخر أنظار كبار أوروبا، لكن نيوكاسل يرغب في الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيعه.
ويبدو أن مساعي ليفربول لضم إيزاك توقفت بسبب ارتفاع قيمة الصفقة، ليوجه أنظاره حالياً إلى إيكيتيكي الذي قد يرحل عن فرانكفورت مقابل 69 مليون و200 ألف جنيه إسترليني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه). وبحسب «بي أيه» فإن نيوكاسل على الأرجح انسحب من سباق التعاقد مع إيكيتيكي، في الوقت الذي يحظى فيه المهاجم الفرنسي باهتمام مانشستر يونايتد.
وتعاقد ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، هذا الصيف مع فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج وميلوس كيركيز، مع انضمام جيورجي مامارداشفيلي إلى الفريق بعد الاتفاق على انتقاله في أغسطس الماضي.

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نيوكاسل
آينتراخت فرانكفورت
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