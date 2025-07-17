بوجاتشار يعود إلى قمة «طواف فرنسا»



مراد المصري (أبوظبي)



اعتلى تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي» صدارة الترتيب العام مجدداً، في «النسخة 112» من سباق فرنسا الدولي «تور دو فرانس»، وذلك بعد فوزه في «المرحلة 12» التي أقيمت لمسافة 180.6، بحضور إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

وحلق بوجاتشار «حامل اللقب» نحو الانتصار بفارق مريح عن مطارديه، بعدما أنهى «المرحلة 12» بزمن 4:21:19 ساعة، بفارق وصل إلى دقيقتين و10 ثوانٍ عن أقرب مطارديه الدنماركي جوناس فينيجارد.

وتعتبر هذه المرحلة الثالثة التي يحقق فيها بوجاتشار الفوز في النسخة الحالية من الطواف، بعدما سبق له الفوز في المرحلتين الرابعة والسابعة، قبل أن يتراجع نسبياً، وينجح بالعودة بقوة من بوابة «المرحلة 12» ذات الطبيعة الجبلية، التي تعتبر التخصص الذي يتميز به الدراج السلوفيني.

واستعاد بوجاتشار صدارة الترتيب العام و«القميص الأصفر» مجدداً، متقدماً بإجمالي زمن في نهاية «الجولة 12» يبلغ 45:22:51 ساعة، بفارق 3 دقائق و31 ثانية عن فينيجارد أيضاً.

