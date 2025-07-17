جوارديولا يرغب في ضم تير شتيجن لمانشستر سيتي



مدريد (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية أن الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع الحارس الألماني مارك أندير تير شتيجن.

ويعد تيرشتيجن، حارس برشلونة الحالي، الخيار المفضل لجوارديولا لخلافة الحارس البرازيلي إيدرسون والذي ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي أو الإيطالي، حسبما أفادت صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية.

ووفقاً للتقارير فقد جرت محادثات أولية من أجل التعاقد مع اللاعب. وكتبت «إل ناسيونال» أن جوارديولا يقدر أسلوب تير شتيجن في اللعب والخبرة التي يملكها وقدرته على بناء اللعب وذكائه التكتيكي وهدوئه في المرمى، وهي إمكانات تناسب أسلوب جوارديولا.

وفي الأسبوع الماضي قالت صحف إسبانية إن تير شتيجن سيكون الخيار الثالث في مركز حراسة المرمى ببرشلونة في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق، أخبر مواطنه بأن خوان جارسيا وفويتك تشيزني سيكونان الخيارين الأساسيين بالنسبة له في الموسم المقبل.

وحل تشيزني بديلاً لتير شتيجن بعدما عانى الأخير من إصابة قوية في الركبة في سبتمبر من العام الماضي وغاب عن الملاعب لمدة سبعة أشهر.

وأوضحت صحيفة «موندو ديبرويفتو» أن فليك لا يعول على الحارس الألماني في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير أن تير شتيجن يشعر براحة كبيرة في برشلونة، ويرغب في إنهاء عقده مع الفريق في عام 2028، لكن بسبب كأس العالم 2026، لا يمكنه المخاطرة بموسم كامل على دكة البدلاء، وخسارة موقعه الأساسي حارساً للمنتخب الألماني في البطولة.

ومع بدء برشلونة استعداداته للموسم الجديد، يتدرب تير شتيجن بشكل فردي، ويأتي السبب الرسمي لغيابه عن تدريبات الفريق هو تعرضه لمشاكل في الظهر.

وأفادت تقارير صحفية بأن تشيلسي ومانشستر يونايتد وجالطة سراي وموناكو، مهتمة أيضاً بالتعاقد مع تير شتيجن.