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الرياضة

ماينز يطعن أمام المحكمة ضد كأس ألمانيا!

ماينز يطعن أمام المحكمة ضد كأس ألمانيا!
17 يوليو 2025 20:49

 
روما (د ب أ)

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يعتزم نادي ماينز، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم بشأن جدولة مباراته في الدور الأول من كأس ألمانيا، بعد رفض طعنين سابقين.
ومن المقرر أن يلعب ماينز ضد دينامو دريسدن، الصاعد حديثاً من الدرجة الثانية، في 18 أغسطس القادم، ثم يخوض مباراة فاصلة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد ثلاثة أيام.
وتعتبر هذه هي أولى مباريات ماينز التنافسية هذا الموسم، حيث تبدأ سلسلة من خمس لقاءات خلال أسبوعين.
ويقام الدور الأول من كأس ألمانيا في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس المقبل، لكن اتحاد الكرة الألماني أعلن أنه لا يمكن إقامة المباراة بين 15 و17 من ذات الشهر لأسباب أمنية، حيث يتزامن موعدها مع مهرجان شعبي كبير في المدينة الواقعة في شرق ألمانيا.
ويرغب ماينز في طلب إعفاء من المحكمة الفيدرالية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الألماني لكرة القدم، من أجل إقامة المباراة في موعد آخر، علماً بأن الاتحاد الألماني لكرة القدم رفض الطعون السابقة مرتين.
وقال شتيفان هوفمان، رئيس نادي ماينز: «نظراً لوضعنا الخاص، نأمل أن تتبع المحكمة الفيدرالية حججنا، وفي هذه الحالة الاستثنائية، توافق على تاريخ خارج هذه الفترة (18-15 أغسطس) لمصلحة كرة القدم الألمانية ككل».

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