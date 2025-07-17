دوبوا ينفي الاتهام بـ «الهشاشة الذهنية»



لندن (د ب أ)



وعد الملاكم البريطاني دانيال دوبوا بكتابة السيناريو الخاص به، بعد مؤتمر صحفي محتدم في ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن، حيث واجه المزيد من الاتهامات بالهشاشة الذهنية، قبل نزال لقب العالم للوزن الثقيل بلا منازع السبت ضد الأوكراني أوليكساندر أوسيك.

وشدد إيجيس كليماس، مدير أعمال أوسيك، على أن دوبوا لا يزال «نفس الشخص» الذي كان عليه قبل عامين، ولا يزال يعاني من «الضعف»، بعد خسارته في بولندا أمام أوسيك بطل رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي الحالي.

وأثارت الهزيمة الثانية في مسيرة دوبوا «27 عاماً، بعد أن جثا على ركبته ليتم استبعاده من النزال أمام جو جويس في عام 2020، إثر إصابته بكسر في عظمة العين اليسرى، المزيد من علامات الاستفهام، لكنه استعاد عافيته بانتصارات بالضربة القاضية على جاريل ميلر وفيليب هرجوفيتش، وأبرزهم مواطنه أنتوني جوشوا.

وتبع ادعاء كليماس تصريح سيرجي لابين، المدير الرياضي لفريق أوسيك، الذي وصف فيه الحديث عن تركيز دوبوا الذهني الجديد بأنه «وهم»، مما أثار ردود فعل غاضبة من فرانك وارن، مروج كوينزبيري، ودون تشارلز، مدرب دوبوا.

وبدا دوبوا، حامل حزام الاتحاد الدولي للملاكمة، هادئاً، بينما تبادلوا الشتائم والسخرية، عندما قال أوسيك في مناسبات عديدة «لا تضغطوا على الخيول»، لكنه أوضح أنه سيبذل قصارى جهده لصنع التاريخ، ولكي يصبح أول بطل عالمي بريطاني بلا منازع في الوزن الثقيل منذ لينوكس لويس عام 2000 .

أكد دوبوا في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «أريد الآن أن أبدأ، لديهم سيناريو خاص بهم، لكنني سأكتب السيناريو الخاص بي، وأفوز بهذه الأحزمة، وأكون البطل».

أضاف دوبوا «لقد استعددت جيداً، أنا الآن في مستوى مختلف تماماً، وجاهز لبذل كل ما يلزم يوم السبت والحصول على جميع الأحزمة، أسعى وراء المجد والعظمة». واختتم دوبوا تصريحاته قائلاً: «هذا إنجاز تاريخي، ويتعين علي أن أقدم أداءً رائعاً، أنا متشوق ومستعد له».